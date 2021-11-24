В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд

Он оказался 100-мм учебным снарядом со следами коррозии, опасности не представляет



В Улан-Удэ в Железнодорожном районе к автопатрулю вневедомственной охраны обратилась семейная пара. Они пояснили, что во время прогулки на пустыре возле жилых домов обнаружили предмет, конструктивно схожий со снарядом, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники вневедомственной охраны оцепили территорию и сообщили о подозрительной находке в дежурную службу. На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОНю

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Взрывотехники ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет является 100-мм учебным снарядом со следами коррозии, опасности не представляет.



Находка была передана сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.



Фото: Росгвардия



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