В Бурятии транспортные полицейские задержали омулевого браконьера

Житель Кабанского района наловил эндемика на 3,5 млн рублей





В Бурятии сотрудники транспортной полиции в ходе рейда в Кабанском районе на берегу озера Байкал задержан 45-летний местный житель, который при помощи моторной лодки и рыболовных сетей общей длиной около 300 метров, являющихся запрещённым орудием лова, выловил более 470 особей байкальского омуля.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба дознавателями Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.











Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьера, составила около трех с половиной миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Фото и видео: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте