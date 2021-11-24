В Бурятии транспортные полицейские задержали омулевого браконьера

Житель Кабанского района наловил эндемика на 3,5 млн рублей
В Бурятии сотрудники транспортной полиции в ходе рейда в Кабанском районе на берегу озера Байкал задержан 45-летний местный житель, который при помощи моторной лодки и рыболовных сетей общей длиной около 300 метров, являющихся запрещённым орудием лова, выловил более 470 особей байкальского омуля.
Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьера, составила около трех с половиной миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
За незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба дознавателями Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.
Фото и видео: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
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