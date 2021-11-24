В Бурятии наказаны 28 прибывших в республику за игнорирование антиковидных норм

Судами им назначены административные штрафы на общую сумму 405 тысяч рублей



В Бурятии с 15 по 19 ноября специалистами Роспотребнадзора возбуждено 28 административных дел по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщили в республиканском управлении ведомства.



Дела возбуждены в отношении граждан, прибывших из Киргизии, Турции, Кипра, Таджикистана, Швеции, Ирландии, Кореи, ОАЭ, Сингапура, Казахстана, Армении, Грузии, Украины, Сербии, Мальдив. Они должны в обязательном порядке в течение трех дней с момента въезда на территорию России пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Однако эти антиковидные требования путешественники, география поездок которых впечатляет, проигнорировали.



По результатам рассмотрения дел судами назначены административные штрафы на общую сумму 405 тысяч рублей.



Фото: pixabay.com



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