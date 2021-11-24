В Улан-Удэ появится зеленый слон

В мэрии рассказали, как будет выглядеть обновленный сквер «Зодчий»





В мэрии Улан-Удэ рассказали, как будет выглядеть обновленный сквер «Зодчий» на пр. Строителей, реконструкция которого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начнется в следующем году. Дизайн-проект его благоустройства уже утвержден.

Во время общественных обсуждений жители 40-х кварталов Улан-Удэ пожелали, чтобы сквер стал зоной для тихого, семейного отдыха. Здесь посадят новые зеленые насаждения, установят скамейки с навесом, вдоль сквера проведут велосипедную дорожку и установят камеры видеонаблюдения.





Еще в сквере появится фотозона с зелеными скульптурами в виде слона и слоненка. Площадки под цветочные клумбы будут использованы под места с элементами ландшафтного дизайна.





Напомним, по итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий в 2022 году в Улан-Удэ победил сквер «Зодчий», набрав более 22 тысяч голосов. Также в следующем году планируют благоустроить территорию, прилегающую к Гостиным рядам и площади Революции.





- Одной из достопримечательностей общественного пространства станет новый современный «сухой» фонтан. Также будет установлен декоративный географический знак, который будет показывать, сколько километров до площади Советов, - рассказал архитектор по Октябрьскому району Комитета по архитектуре и градостроительству Александр Батуев.- Будет происходить постепенная замена зеленых насаждений. В основном будут использованы такие виды деревьев, как яблоня, рябина, сирень. Возможно, некоторые хвойные породы. И, конечно, газон, - добавили в мэрии.Улан-Удэ участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда» с 2017 года, за это время отремонтированы семь общественных территорий: парк им. Жанаева, скверы «Кристалл», «Молодежный» и «Заречный», площадь Славы. В 2020 году преобразился сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».Фото: мэрия Улан-Удэ