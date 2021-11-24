Жители Улан-Удэ раскритиковали новую скульптуру в сквере Пушкина

Арт-объект уже окрестили «диваном»

В сквере Пушкина Улан-Удэ появился новый арт-объект. Горожанам он показался весьма странным, и в паблике Весь Улан-Удэ они набросились на новшество с критикой.Многие изначально даже не поняли что это. Другие сразу увидели в арт-объекте "диван". "Ужас, кто скульптор этому всему", "Я и не поняла, что это. Спасибо, комментарии прочитала", "Не вижу ни какой художественной ценности. Какая-то халтура от мигрантов-каменщиков, отмывание денег очередное", комментируют улан-удэнцы.К слову, в комментариях к фотографии горожане даже начали спорить, через какое время у арт-объекта оторвут птичек."Надо съездить сфотографироваться...пока птичек не украли", "Буду ходить каждый день смотреть... только думаю, все равно отломают...", пишут горожане.Фото: Весь Улан-Удэ