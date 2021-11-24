Компании заранее готовятся к «вакцинированным» корпоративам

В Бурятии вопрос о возможности новогоднях коллективных гуляний пока не решен в принципе











В 16% российских компаний отмечать новогодний корпоратив планируют в офисе, 15% готовят новогоднюю вечеринку в ресторане, 2% компаний отметят новый год за городом. Еще 2% запланировали онлайн-корпоратив. В 14% компаний не принято проводить корпоративные праздники, а в 12% уже несколько лет подряд не проводятся корпоративы из-за сложной экономической ситуации. Правда, 37% компаний пока не приняли решение.



При этом в каждой десятой компании, где новогодний корпоратив состоится, его смогут посетить лишь вакцинированные сотрудники (10%). В 19% компаний новогодний корпоратив вместе с коллегами смогут отметить сотрудники, имеющие отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Но 40% работодателей не планируют вводить COVID-free зоны на новогодних корпоративах.



Отмечать новый год в офисе планируют чуть чаще, чем в прошлом году: 16% против 13%. А вот число компаний, выбравших дистанционный формат новогоднего корпоратива, по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое: 4% в 2020-м и 2% сейчас.







«Пока до 1 декабря в Бурятии запрещено проведение массовых мероприятий различной направленности. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация в конце ноября – начале декабря. Если будет наблюдаться значительное снижение заболеваемости, будет хорошо продвигаться вакцинация, возможно, какие-то мероприятия можно будет проводить в обычном режиме», - заявила Елена Кузьмина.



Между тем, о возможности проводить новогодние корпоративы власти просят рестораторы республики. Выручка увеселительных заведений в зимние каникулы слишком велика, чтобы отказываться от нее.



К слову, будут корпоративы или нет, но компаний, планирующих дарить новогодние подарки персоналу, сейчас примерно столько же, сколько в 2019 году. Каждый третий работодатель будет дарить новогодние подарки сотрудникам (33%). Детям сотрудников дарить подарки планируют в 61% компаний. За год число компаний, в которых сотрудники получат новогодние подарки, чуть сократилось (с 38 до 33%), а число компаний, в которых новогодние подарки планируют дарить детям сотрудников, выросло (с 56 до 61%).



Фото: pixabay.com За год ситуация с планами на новогодние корпоративы почти не изменилась: лишь 37% компаний планируют отметить новый год в формате личного общения сотрудников, сообщает сервис SuperJob результаты своего опроса менеджеров по персоналу компаний и предприятий из всех округов страны.В 16% российских компаний отмечать новогодний корпоратив планируют в офисе, 15% готовят новогоднюю вечеринку в ресторане, 2% компаний отметят новый год за городом. Еще 2% запланировали онлайн-корпоратив. В 14% компаний не принято проводить корпоративные праздники, а в 12% уже несколько лет подряд не проводятся корпоративы из-за сложной экономической ситуации. Правда, 37% компаний пока не приняли решение.При этом в каждой десятой компании, где новогодний корпоратив состоится, его смогут посетить лишь вакцинированные сотрудники (10%). В 19% компаний новогодний корпоратив вместе с коллегами смогут отметить сотрудники, имеющие отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Но 40% работодателей не планируют вводить COVID-free зоны на новогодних корпоративах.Отмечать новый год в офисе планируют чуть чаще, чем в прошлом году: 16% против 13%. А вот число компаний, выбравших дистанционный формат новогоднего корпоратива, по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое: 4% в 2020-м и 2% сейчас. Напомним , власти Бурятии пока не знают, разрешат ли в республике проведение новогодних корпоративов. Все будет зависеть от эпидимиологической ситуации в конце года.«Пока до 1 декабря в Бурятии запрещено проведение массовых мероприятий различной направленности. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация в конце ноября – начале декабря. Если будет наблюдаться значительное снижение заболеваемости, будет хорошо продвигаться вакцинация, возможно, какие-то мероприятия можно будет проводить в обычном режиме», - заявила Елена Кузьмина.Между тем, о возможности проводить новогодние корпоративы власти просят рестораторы республики. Выручка увеселительных заведений в зимние каникулы слишком велика, чтобы отказываться от нее.К слову, будут корпоративы или нет, но компаний, планирующих дарить новогодние подарки персоналу, сейчас примерно столько же, сколько в 2019 году. Каждый третий работодатель будет дарить новогодние подарки сотрудникам (33%). Детям сотрудников дарить подарки планируют в 61% компаний. За год число компаний, в которых сотрудники получат новогодние подарки, чуть сократилось (с 38 до 33%), а число компаний, в которых новогодние подарки планируют дарить детям сотрудников, выросло (с 56 до 61%).Фото: pixabay.com

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