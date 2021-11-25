В Бурятии миллионы на вывоз мусора с Байкала ушли неизвестно куда

Бизнесмены смогли отчитаться лишь за 9% полученных субсидий





Счетная палата Бурятии выявила нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на очистку от мусора пляжных территорий Байкала, озера Щучье и Гусиное. Документально уборщики мусора смогли подтвердить расходы лишь 9% из общей суммы выделенных на эти цели 7 млн рублей.

Тема развития туризма, активно взятая на вооружение несколько лет назад, потянула за собой и проблемы экологии. Туристы, как известно, оставляют после отдыха большое количество мусора, вывозимого на полигон в пригород Улан-Удэ Вахмистрово.Однако на самом деле привозить мусор с отдаленных районов республики в Улан-Удэ желающих было мало. Поэтому с 2018 года по инициативе минприроды Бурятии в бюджете РБ стали предусматриваться субсидии юрлицам и ИП на «финансовое обеспечение затрат», связанных с организацией сбора и вывоза мусора с побережий озер Байкал, Гусиное и Щучье». Однако аудиторы при проверке целевого использования выделенных в 2020 году средств выяснили весьма неприглядные детали «освоения» «мусорных» денег.«При сдаче отчетов об использовании субсидий получателями не подтверждены надлежащим образом расходы (целевое использование) в сумме 2 млн рублей, в том числе по причине отсутствия в порядке предоставления субсидий конкретного перечня документов, подтверждающих целевое использование», - сообщается в отчете СП РБ.Иначе говоря, получателям субсидий дали денег, а отчитаться не особо и просили.«Кроме того, порядок предоставления субсидий в нарушение природоохранного законодательства позволяет не направлять собранный с побережий мусор на объекты размещения отходов. В результате подавляющее количество собранного с побережий мусора не сдано на полигоны ТКО. Из подлежащего сбору и вывозу объему мусора с побережий озер в количестве 11735 кубических метров документально подтверждено направление на захоронение на санкционированные полигоны ТКО и переработку на вторсырье 1039 кубических метров мусора, или 9,1% от показателя результативности».Как отмечают аудиторы, «существует вероятность того, что отходы направлялись на несанкционированные свалки или контейнерные площадки в дополнительную нагрузку региональному оператору». Но, по всей видимости, никакая это не вероятность, а реальность: мусор по рассказам местных жителей, действительно сбрасывают и в мусорные бачки «ЭкоАльянса» и на стихийные свалки в районах. Везти на полигон в Вахмистрово при нынешних ценах на топливо и резко выросших расценках на захоронении отходов слишком накладно. Да и зачем, если можно деньги положить в карман, мусор подкинуть «ЭкоАльянсу», тем более что контроля практически нет? Широчайшее поле для злоупотреблений.«Рекомендуем не выделять бюджетные ассигнования на уборку побережий озер Байкал, Гусиное и Щучье до устранения недостатков», - делают выводы аудиторы. Как говорится, есть у нас в стране кое-где порой недостатки. А так все замечательно. Хотя, по нашему мнению, «мусорные» ассигнования просто «пилят». Подтверждая версию - где мусор и бюджетные деньги, там ищи злоупотребления. Вопрос в том, будут ли сделаны выводы из подобных вольностей с расходованием бюджетных средств?Пресс-секретарь ООО «ЭкоАльянс» Дора Хамаганова сообщила, что об этой проблеме компании известно.- Подобные факты мы фиксируем и подаем судебные иски по отношению к тем, кто в туристических районах сбрасывает ТКО в наши контейнеры, решения выносились. Но бороться с этим сложно, поскольку бизнесмены жалуются во все инстанции, но продолжают заполнять чужие контейнеры, - отметила она. - Необходимо совместно что-то делать, чтобы остановить этот произвол.В «ЭкоАльянсе» жалуются, что чужой мусор, за который предприниматели часто «не платят ни копейки», неблагоприятно сказывается на затратах предприятия, поскольку приходится делать больше рейсов по вывозу ТКО, а предприятие несет в связи с этим потери.Между тем не только необходимость вывоза чужого мусора с туристических мест тяжким бременем ложится на регионального оператора. В Арбитражном суде началось рассмотрение иска к ООО «ЭкоАльянс» со стороны ООО «Бабр» (подрядчика по вывозу ТКО), которому предприятие задолжало около 50 млн рублей. В конце октября оно объявило забастовку в Железнодорожном районе Улан-Удэ, добиваясь выплат. Однако региональный оператор предпочел нанять других перевозчиков. Конфликт перешел в судебную плоскость. Директор «Бабра» Магомед Аушев настроен оптимистично.- Первое заседание состоялось, вместе со всеми штрафными санкциями мы намерены взыскать с регоператора около 60 млн рублей, - сообщил он.В общем, мусорный кризис в регионе и не думает разрешаться, а о сортировке и утилизации пока лишь одни разговоры.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»