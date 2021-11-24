В Бурятии впервые вручили нагрудные знаки лидерам ТОСовского движения

В республике зарегистрирован 2 301 ТОС, более 30% населения вовлечены в их деятельность



В Бурятии сегодня подвели итоги конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление. В рамках II республиканского фестиваля ТОС 34 лидерам ТОС впервые вручили нагрудные знаки «Лидер территориального общественного самоуправления Республики Бурятия», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Еще 22 ТОСа отмечены почетными грамотами и благодарностями Общенациональной ассоциации ТОС. Два ТОСа - «Найдал» Кижингинского и «Вера» Мухоршибирского районов отмечены почетным знаком ОАТОС «За общественное служение России».



Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Бурятия» проводится правительством республики с 2011 года. На старте призовой фонд составлял 15 млн рублей. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, призовой фонд ТОС в следующем году составит 70 млн рублей.



«Уважаемые коллеги, осознанно говорю коллеги, потому что мы с вами занимаемся одним делом – развиваем нашу республику, делаем ее лучше. Мы в этом году с вами встречались, общались. И на следующий год заложили дополнительное финансирование ТОСовского движения. И мы дальше будем ТОСы поддерживать, так как люди сами видят, знают, что в первую очередь нужно и сами это делают.Это дорогого стоит, и это именно то, что помогает решать местные проблемы. Наши ТОСы делают огромный объем первоочередных задач – благодаря вам строятся мосты, ФАПы, начальные школы, храмы, библиотеки, борцовские юрты, работают творческие объединения. Сегодня у нас есть везде такое объединение неравнодушных, активных людей, настоящих патриотов республики, просто людей, которые ответственно относятся к своим соседям, друзьям, к тому месту, где живут», - обратился к представителям ТОСов Алексей Цыденов.



Глава Бурятии отметил, что в текущем году члены ТОСов принимали активное участие по формированию «Народного программы» и от жителей Бурятии большое количество предложений.



«Эти предложения никуда не делись, они все собраны, мы сейчас с ними работаем. И в рамках формирования бюджета следующих годов эти предложения распределяются по министерствам для отработки. ТОСы очень активное участие приняли в том, чтобы обойти, собрать предложения, пожелания. Это очень большой пласт, который мы получили для работы», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Напомним, в 2017 году глава республики инициировал принятие республиканского закона о государственной поддержке территориального общественного самоуправления. Проект закона обсудили с активистами ТОС, было проведено 164 круглых стола с ТОСами. На основе резолюций был подготовлен законопроект, в поддержку которого подписались 124 тысячи жителей республики. В мае 2018 года закон был принят Народным Хуралом Бурятии и стал гарантией поддержки ТОС.



В 2017 году был проведен I республиканский фестиваль ТОС на площади Советов Улан-Удэ, где собрались ТОСы всех районов Бурятии, участие приняли более 10 тысяч человек. По состоянию на 1 ноября в Бурятии зарегистрирован 2301 ТОС. Более 30% населения республики вовлечены в деятельность территориальных общественных самоуправлений.



Фото: egov-buryatia.ru



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