В Бурятии асфальт уложили прямо в снег

Необычные дорожные работы наблюдали жители Гусиноозерска
В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео, снятое жителем Гусиноозерска вечером 23 ноября. На кадрах видно, как дорожные рабочие, несмотря на холод, укладывают асфальт прямо в снег.
«Гусиноозерск... Сериал «Освоить любой ценой» продолжается. Снег убрали насколько смогли... Не отрицают, что он есть в основании... Без битума в основании, снег липнет на колеса техники, при отрицательной температуре (-14), не очищено основание, асфальт замёрз, завод пережигает смесь... Кто поможет разобраться????», - таким постом сопровождает житель Гусиноозерска свое видео.
- Вы чего снег то не убрали? – спрашивает автор видео у дорожного рабочего.
- Убрали сколько возможно, - отвечает ему голос с характерным акцентом.
- Сколько возможно убрали? – переспрашивает его горожанин.
- Ну, а что сделаешь, - разводит руками рабочий.
- Да, похрен, на снег давай положим, ничего страшного. Отлично! - смеется автор видео и спрашивает, знают ли дорожники, какая сейчас температура на улице.
- Не знаю, я вообще не чувствую, - отвечает рабочий.
Увиденные кадры возмутили читателей паблика.
«Весной новое покрытие растает вместе со снегом… и снова нужен будет ремонт дороги и осваивать деньги». «Обнять и плакать. Сколько миллионов закатали в снег». «Это РОССИЯ!!!», - пишут комментаторы.
Фото: «Весь Улан-Удэ»
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