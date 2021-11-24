В Бурятии асфальт уложили прямо в снег

Необычные дорожные работы наблюдали жители Гусиноозерска





В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео , снятое жителем Гусиноозерска вечером 23 ноября. На кадрах видно, как дорожные рабочие, несмотря на холод, укладывают асфальт прямо в снег.

«Гусиноозерск... Сериал «Освоить любой ценой» продолжается. Снег убрали насколько смогли... Не отрицают, что он есть в основании... Без битума в основании, снег липнет на колеса техники, при отрицательной температуре (-14), не очищено основание, асфальт замёрз, завод пережигает смесь... Кто поможет разобраться????», - таким постом сопровождает житель Гусиноозерска свое видео.





- Вы чего снег то не убрали? – спрашивает автор видео у дорожного рабочего.- Убрали сколько возможно, - отвечает ему голос с характерным акцентом.- Сколько возможно убрали? – переспрашивает его горожанин.- Ну, а что сделаешь, - разводит руками рабочий.- Да, похрен, на снег давай положим, ничего страшного. Отлично! - смеется автор видео и спрашивает, знают ли дорожники, какая сейчас температура на улице.- Не знаю, я вообще не чувствую, - отвечает рабочий.Увиденные кадры возмутили читателей паблика.«Весной новое покрытие растает вместе со снегом… и снова нужен будет ремонт дороги и осваивать деньги». «Обнять и плакать. Сколько миллионов закатали в снег». «Это РОССИЯ!!!», - пишут комментаторы.Фото: «Весь Улан-Удэ»