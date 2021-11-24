В Улан-Удэ собрали набольшее видеовоспоминаний детей войны

Эти воспоминания представлены для участия в акции-конкурсе «Мое детство – война»









В рамках проекта «След войны» они рассказали о судьбах 39 своих земляков. На втором месте по количеству созданных видеороликов - творческая группа специалистов учреждений культуры Абдулинского района Оренбургской области. Они тоже принесли своему муниципальному образованию почетное звание самого благодарного. Также в пятерке лидеров жители Курганинского района Краснодарского края, Челябинска, Уфы, Канского района Красноярского края и Петуховского района Курганской области, сообщили в Межрегиональной молодежной общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» - соучредителе акции.



В 2021 волонтёры из разных регионов создали более 600 новых видеороликов на основе воспоминаний россиян, которые были несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны.

Видеовопоминания стали частью уникального архива, в котором уже более 3000 видеороликов о детях войны. Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 000 человек. Имена волонтёров, педагогов и журналистов - победителей проводимых в рамках акции конкурсов будут объявлены 23 декабря 2021 года.



Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы – в 2020 году. Акция проводилась в рамках плана мероприятий Года Памяти и Славы. С созданными волонтёрами Акции работами можно ознакомиться по ссылке -



Участники акции журналисты - авторы более 150 публикаций о судьбах самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями статей в газетах и научных журналах, телевизионных программах и радиосюжетах, об их трагических судьбах волонтеры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в социальных сетях.



«Не устаю восхищаться тому, какой отклик получила инициатива членов Общественной палаты Российской Федерации, наших старших коллег – почетных граждан Ростовской области о проведении акции по сохранению видеовоспоминаний детей войны, - отметил руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты России Леонид Шафиров. – Акция по-настоящему объединила поколения. Наши бабушки и дедушки, старшие наставники нашли в себе силы поделиться воспоминаниями, вернуться к пережитым трагическим событиям, рассказать о боли утрат и потерь, о маленьких радостях, на которые так скупо было их опалённое войной детство. Записать эти личные истории, а по сути – часть истории великой страны, «перевести» их на современный, цифровой язык, сделать доступными миллионам им помогали молодые волонтеры. Этот опыт, эти часы и минуты общения и участия в общем деле бесценны.



Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены в ходе онлайн-конференции «Дети войны: изучение и популяризация жизненного пути в целях развития местных сообществ». Конференция пройдет Общественной палате Российи 23 декабря 2021 года. Предварительная регистрация для участия в онлайн-трансляции – по ссылке



Фото: glory-gallery.ru

Абсолютным лидером среди муниципалитетов, жители которых представили для участия в акции-конкурсе «Мое детство – война» наибольшее количество видеовоспоминаний детей войны, стал Улан-Удэ. Причем наибольший вклад в общий результат внесли специалисты республиканской библиотечной системы.В рамках проекта «След войны» они рассказали о судьбах 39 своих земляков. На втором месте по количеству созданных видеороликов - творческая группа специалистов учреждений культуры Абдулинского района Оренбургской области. Они тоже принесли своему муниципальному образованию почетное звание самого благодарного. Также в пятерке лидеров жители Курганинского района Краснодарского края, Челябинска, Уфы, Канского района Красноярского края и Петуховского района Курганской области, сообщили в Межрегиональной молодежной общественной организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» - соучредителе акции.В 2021 волонтёры из разных регионов создали более 600 новых видеороликов на основе воспоминаний россиян, которые были несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны.Видеовопоминания стали частью уникального архива, в котором уже более 3000 видеороликов о детях войны. Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 000 человек. Имена волонтёров, педагогов и журналистов - победителей проводимых в рамках акции конкурсов будут объявлены 23 декабря 2021 года.Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы – в 2020 году. Акция проводилась в рамках плана мероприятий Года Памяти и Славы. С созданными волонтёрами Акции работами можно ознакомиться по ссылке - https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw Участники акции журналисты - авторы более 150 публикаций о судьбах самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями статей в газетах и научных журналах, телевизионных программах и радиосюжетах, об их трагических судьбах волонтеры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в социальных сетях.«Не устаю восхищаться тому, какой отклик получила инициатива членов Общественной палаты Российской Федерации, наших старших коллег – почетных граждан Ростовской области о проведении акции по сохранению видеовоспоминаний детей войны, - отметил руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты России Леонид Шафиров. – Акция по-настоящему объединила поколения. Наши бабушки и дедушки, старшие наставники нашли в себе силы поделиться воспоминаниями, вернуться к пережитым трагическим событиям, рассказать о боли утрат и потерь, о маленьких радостях, на которые так скупо было их опалённое войной детство. Записать эти личные истории, а по сути – часть истории великой страны, «перевести» их на современный, цифровой язык, сделать доступными миллионам им помогали молодые волонтеры. Этот опыт, эти часы и минуты общения и участия в общем деле бесценны.Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены в ходе онлайн-конференции «Дети войны: изучение и популяризация жизненного пути в целях развития местных сообществ». Конференция пройдет Общественной палате Российи 23 декабря 2021 года. Предварительная регистрация для участия в онлайн-трансляции – по ссылке https://forms.gle/8peWyWZngh9VWgVm8 Фото: glory-gallery.ru

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