Экс-председатель БайкалБанка Вадим Егоров обжаловал приговор суда

Можно ожидать протеста прокуратуры, а также апелляционных жалоб со стороны потерпевшего Владимира Гейдебрехта



В Улан-Удэ поданы апелляционные жалобы на приговор Железнодорожного районного суда в отношении экс-председателя БайкалБанка Вадима Егорова. Вердикт суда первой инстанции обжалует сторона защиты и сам осужденный.



Суд признал Вадима Егорова виновным в том, что в июне 2015 года, используя свои служебные полномочия, он распорядился золотом, размещенным на обезличенном металлическом счете бывшего депутата Народного Хурала и бывшего же первого заместителя председателя правительства Бурятии Владимира Гейдебрехта. Без согласия последнего 78 кг драгоценного металла были конвертированы в денежные средства, переведены на счет коммерческой организации и впоследствии направлены на улучшение нормативных показателей банка. Ущерб составил 162 млн рублей.



Ранее Железнодорожный районный суд вынес оправдательный приговор Вадиму Егорову, но он был отменен апелляционной инстанцией, дело направлено на новое рассмотрение.



В итоге суд приговорил Вадима Егорова к пяти годам колонии общего режима. Однако по второму эпизоду обвинения суд экс-банкира, все-таки, оправдал и назначил наказание меньше, чем просил гособвинитель. Кроме того, суд не стал рассматривать гражданский иск Владимира Гейдебрехта о взыскании ущерба. В связи с этим можно ожидать протеста прокуратуры, а также апелляционных жалоб со стороны потерпевшего.



Юристы Владимира Гейдебрехта уже сообщили в эфире «Эхо Москвы» в Улан-Удэ», что считают приговор слишком мягким, и их доверитель намерен его обжаловать. В то же время прозвучало, что Вадим Егоров «уже достаточно в возрасте, и для него пять лет даже общего режима – это достаточно тяжёлое испытание».



Сейчас экс-председатель БайкалБанка находится в улан-удэнском СИЗО, где будет ожидать решения апелляционной инстанции по нашумевшему «золотому делу».



Фото: «Номер один»



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