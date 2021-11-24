В Якутии на реке Лена столкнулись судно и автомобиль

Четыре человека пострадали и доставлены в медучреждения



Четыре человека – три пассажира и капитан судна «Хивус-17» - пострадали в результате столкновения судна с автомобилем Hiace Regius на реке Лена в Якутии, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, тяжесть вреда здоровью уточняется.



В районе приверха острова Малый Хатыстах около Якутска сегодня в 10:52 якутского времени на реке Лена водитель Hiace Regius, следуя в направлении Якутск – поселок Нижний Бестях, совершил несанкционированный выезд на лед и столкновение с судном «Хивус-17» ООО «Лена-Транс», которое перевозило пассажиров по маршруту поселок Нижний Бестях – Якутск.



По предварительным данным на судне «Хивус-17» находилось восемь пассажиров и капитан. В автомобиле Hiace Regius - водитель и пассажир. Судно и автомобиль получили повреждения, степень которых устанавливается.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе представителей Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, Центра ГИМС МЧС России по Якутии, ГИБДД.



Якутской транспортной прокуратурой по данному факту в части соблюдения безопасности движения со стороны судна «Хивус-17» проводится проверка, результаты которой находятся на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Фото: 7vershin.ru



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