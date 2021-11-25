Минздрав Бурятии получил нагоняй от прокуратуры за детей-диабетиков

Их вовремя не обеспечивали необходимыми лекарствами



Прокуратура Бурятии приняла меры по обеспечению прав детей, страдающих диабетом, на получение лекарств.

«После двух представлений, внесенных министру здравоохранения республики, восстановлены права детей, страдающих сахарным диабетом, на своевременное и в полном объеме бесплатное предоставление лекарств, шприцев, средств диагностики. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению очередности по оказанию высокотехнологичной помощи», - рассказали в надзорном ведомстве.



Также после прокурорского вмешательства закуплены необходимые лекарства и медицинские изделия, в этом году ими обеспечено 293 ребенка. Для этого выделены дополнительные средства из республиканского бюджета.



«Инсулиновые помпы установлены 20 детям. Организована выдача направлений детям, нуждающимся в ее установке, в федеральные медицинские организации за пределами республики за счет средств ОМС», - отметили в прокуратуре.



Всего после представлений прокуроров в адрес главврачей больниц лекарствами и медицинскими изделиями обеспечены 70 пациентов. 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



Фото: pixabay.com

«После двух представлений, внесенных министру здравоохранения республики, восстановлены права детей, страдающих сахарным диабетом, на своевременное и в полном объеме бесплатное предоставление лекарств, шприцев, средств диагностики. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению очередности по оказанию высокотехнологичной помощи», - рассказали в надзорном ведомстве.Также после прокурорского вмешательства закуплены необходимые лекарства и медицинские изделия, в этом году ими обеспечено 293 ребенка. Для этого выделены дополнительные средства из республиканского бюджета.«Инсулиновые помпы установлены 20 детям. Организована выдача направлений детям, нуждающимся в ее установке, в федеральные медицинские организации за пределами республики за счет средств ОМС», - отметили в прокуратуре.Всего после представлений прокуроров в адрес главврачей больниц лекарствами и медицинскими изделиями обеспечены 70 пациентов. 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: pixabay.com

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