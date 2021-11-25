Сотрудники крупных торговых центров Улан-Удэ нарушают масочный режим

Ковид идет на спад, поэтому санитарные врачи призывают бизнес не расслабляться



В столице Бурятии мобильные группы продолжают проверку соблюдения санэпидрежима в торговых центрах, магазинах, организациях и городском транспорте. Из 19 протоколов, составленных мобильными группами 24 ноября, 11 – за нарушение масочного режима, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



За сутки проверено 237 объектов и 828 граждан. Выявлено 27 нарушений. Масочный режим нарушался в павильонах ТК «Тумэр Морин», закусочной ТЦ «Сагаан Морин», продуктовом магазине ТЦ «Заря», ООО «Динамо-Эксперт» в ТЦ «Удинский пассаж», а также пассажирами маршрутов № 2, № 21, № 80 и № 100. Всего было проверено 65 транспортных средств и 610 пассажиров.



«Помимо этого, мобильные группы продолжают фиксировать нарушения при ведении журналов дезинфекции и журналов термометрии. Ковид идет на спад, но мы призываем горожан не расслабляться и соблюдать тот необходимый и несложный минимум, который поможет снизить нагрузку на наших врачей и защитить своих близких», - отметили в управлении общественной безопасности.



Между тем, Октябрьским районным судом Улан-Удэ рассмотрен административный материал республиканского управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Нитро» (кафе «Дадонг»).



В ходе проверки установлено, что в кафе «Дадонг» не соблюдались профилактические мероприятия: некачественно проводился «утренний фильтр» персонала, в качестве антисептика применялось средство без опознавательных символов, сертификат о вакцинации против COVID-19 имелся только у 30% сотрудников.



Суд признал ООО «Нитро» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



А Баргузинским районным судом рассмотрен административный материал в отношении индивидуального предпринимателя, работающего в гостевом доме.

Здесь не обеспечивались дезинфекционный режим, термометрия работников и проживающих в гостевом доме клиентов, отсутствовал медицинский осмотр у персонала, не в полном объеме проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха. Закономерный итог – штраф 25 000 рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru



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