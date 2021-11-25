В Бурятии мужчина едва не убил брата в пьяной ссоре

От летального финала старшего из братьев спасла его жена, выхватив нож у младшего



Шесть с половиной лет в колонии строгого режима проведет 44-летний житель Бурятии, признанный виновным в «покушении на убийство» своего брата, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 19 сентября этого года мужчина приехал в гости к старшему брату в село Поселье Иволгинского района. Родственники стали распивать спиртные напитки. Следующим днем на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. Однако через некоторое время мужчины успокоились.



Хозяин дома с супругой лег на диван и стал смотреть телевизор. Гость некоторое время оставался на кухне, но затем вышел оттуда с ножом в руке, приблизился к дивану и нанес брату два удара, попав клинком в грудную клетку и плечо. В этот момент жена вскочила на ноги, выхватила у нападавшего нож, лишив его возможность продолжить преступление, после чего вызвала скорую медицинскую помощь, благодаря чему 52-летний потерпевший остался жив.



Фото:pixabay.com





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