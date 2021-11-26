Улан-удэнцы жалуются на холод в квартирах

В ТГК-14 проблемы с теплом переложили на управляющие компании





Спустя два с лишним месяца после начала отопительного сезона на совещании в мэрии Улан-Удэ комитет городского хозяйства отчитался о старте отопительного сезона. Напомним, что в этом году он начался 6 сентября, на девять дней раньше обычного. Однако число жалоб на холод в квартирах горожан за месяц составило около 1,5 тысячи.

Чиновники мэрии Улан-Удэ отчитались: паспорта готовности к отопительному сезону выданы всем организациям, город к зиме полностью готов. Тем не менее чиновники признают, есть вопросы к наполнению батарей в квартирах улан-удэнцев теплоносителем нужного качества. Так, за период с начала отопительного сезона в диспетчерские службы поступило 1422 звонка с жалобами на низкую температуру в квартирах.Общественники задают вопрос, почему при столь аномально теплой осени и началом зимы улан-удэнцы вообще трясутся от холода в своих квартирах? За что они платят деньги?- На сегодняшний день прошло два с лишним месяца отопительного периода и до сих пор не урегулирована часть вопросов, в том числе и с ТГК-14, без решения которых невозможно нормальное прохождение этого периода, - сообщил эксперт в области теплоснабжения, член Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев. – Так, актуализированная Схема теплоснабжения города утверждена городом без учета замечаний протокола общественных слушаний, хотя на заседании было обещано принять исполнить эти замечания.Во-вторых, не урегулированы отношения города с ТГК-14, а там вопросов много - и по температурным графикам (они официально не подписаны на этот отопительный период), и по гидравлическим расчетам располагаемого напора на вводах в дома.Пока на сегодняшний день погода позволяет находиться в параметрах, не утвержденных температурных графиков, что позволяет ТГК-14 экономить. Но даже в этом режиме работы системы мы видим жалобы на холод в квартирах. И это только те, кто не стал терпеть и позвонил, а сколько тех, кто молча включил обогреватели? Скоро наступит пиковый период, температура наружного воздуха станет ниже -15С, будет ли тепло в городе?Как отметил эксперт, «неопределенность» в подписании и утверждении в нынешнем отопительном сезоне важных нормативных документов по температурным графикам и гидравлике очень выгодна для энергетиков. Поскольку в случае явных нарушений контролирующим органам будет сложно что-то предъявить.Добавим, что каждый градус недогрева теплоносителя ежемесячно может сэкономить для поставщиков тепла миллионы рублей. По итогу года сэкономленные суммы могут быть просто сумасшедшими.В пресс-службе ТГК-14 проблемы с теплом переложили на управляющие компании, сообщив, что энергетики поставляют тепловую энергию до внешней стены дома.В целях обеспечения комфортной температуры в квартирах управляющие организации обязаны регулировать системы теплоснабжения внутри дома и обеспечивать нормативное содержание всего здания, необходимо следить за состоянием чердачных перекрытий, проверять и при необходимости заменять разбитые стекла в подъездах, утеплять подвальные помещения, сообщили в ведомстве.Напомним, что, согласно нормативам «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», температура воздуха в жилой комнате/квартире зимой должна быть не менее +20 градусов Цельсия, а в угловых комнатах - +22 градусов.Между тем количество жалоб населения на недогрев не отражает истинной глубины «недотопа». Ведь, как показывает практика, жалуется и звонит в диспетчерскую службу города не каждый. Большинство, даже сделав даже один-два звонка, машут рукой и включают электрообогреватель. И начинают приносить дополнительную прибыль уже другим энергетикам. Это замкнутый круг, разомкнуть который можно лишь кратным увеличением жалоб, когда любое понижение температуры сразу фиксируется и жалоба передается в диспетчерские службы. И если таких обращений будет очень много (данные по ним уходят в федеральные органы власти), это позволит контролирующими структурам хотя бы начать задавать неприятные вопросы ТГК-14. Пока этого нет.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com