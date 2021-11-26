В Бурятии чиновники попались на недостоверных декларациях

Они указали неполные сведения о полученных доходах



Прокуратура Бурятии выявила недостоверные декларации о доходах у служащих администрации Муйского района.

«По итогам проверки декларационной кампании за 2020 год выявлены нарушения антикоррупционного законодательства при предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе. Работники администрации указали неполные и недостоверные сведения о полученных доходах, не отразили данные о наличии открытых счетов в кредитных организациях», - сообщили в надзорном ведомстве.



В связи с выявленными нарушениями прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено. 7 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.



Фото: «Номер один» «По итогам проверки декларационной кампании за 2020 год выявлены нарушения антикоррупционного законодательства при предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе. Работники администрации указали неполные и недостоверные сведения о полученных доходах, не отразили данные о наличии открытых счетов в кредитных организациях», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с выявленными нарушениями прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено. 7 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»

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