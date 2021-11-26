В Улан-Удэ все-таки перекроют сквозной проезд по улице 3-я Транспортная

Это случится вопреки жалобам бизнесменов и общественности



В Улан-Удэ с 26 ноября в 21.00 перекроют сквозной проезд по улице 3-я Транспортная. Ранее это планировалось сделать с 10 ноября, однако данный вопрос затянулся в связи с обращениями жителей, сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.



"С 26 ноября в 21.00 вечера в рамках производства работ по строительству транспортного перехода через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная перекрывается сквозной проезд по ул. 3-я Транспортная. Проезд будет закрыт на время строительства", - говорится в сообщении Минтранса.







Так, остановка маршрутных автобусов № 33 и № 46 переносится на ул. Шаляпина в районе дома 5 в - тупик.



Для перевозки пассажиров организуется маршрутный автобус от остановки «Элеватор» ул. Цивилева до остановки «Теплоприбор». График и схема движения автобусов:







Кроме того, урегулирована работа железнодорожного переезда (Читинский переезд). "Железнодорожный переезд в часы пик не будет перекрываться", - добавили в региональном ведомстве.



Напомним, как ранее







Фото: пресс-служба Минтранса Бурятии

В Улан-Удэ с 26 ноября в 21.00 перекроют сквозной проезд по улице 3-я Транспортная. Ранее это планировалось сделать с 10 ноября, однако данный вопрос затянулся в связи с обращениями жителей, сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии."С 26 ноября в 21.00 вечера в рамках производства работ по строительству транспортного перехода через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная перекрывается сквозной проезд по ул. 3-я Транспортная. Проезд будет закрыт на время строительства", - говорится в сообщении Минтранса.Так, остановка маршрутных автобусов № 33 и № 46 переносится на ул. Шаляпина в районе дома 5 в - тупик.Для перевозки пассажиров организуется маршрутный автобус от остановки «Элеватор» ул. Цивилева до остановки «Теплоприбор». График и схема движения автобусов:Кроме того, урегулирована работа железнодорожного переезда (Читинский переезд). "Железнодорожный переезд в часы пик не будет перекрываться", - добавили в региональном ведомстве.Напомним, как ранее писал "Номер один" , бизнесмены столицы Бурятии были крайне недовольны закрытием проезда по улице 3-я Транспортная на Кирзаводе до ноября 2024 года. Вопрос подняли на публичных слушаниях по проекту бюджета Бурятии на 2022 год. Депутат Народного Михаил Гергенов задал вопрос министру экономики Бурятии Екатерине Кочетовой по повод закрытия улицы. Гергенов напомнил, что на 3-ей Транспортной улице находится множество объектов бизнеса и промышленных баз, в том числе цех по сборке сельскохозяйственной техники. "Закрытие улицы нанесёт колоссальный урон для предприятий", - говорил он. Однако выступления депутата никому не помогли.Фото: пресс-служба Минтранса Бурятии

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