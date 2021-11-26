В Бурятии за сутки от COVID-19 выздоровели 388 человек

Это почти на 160 больше заболевших, но восемь пациентов скончались







Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 68 846. Это на 229 случаев больше, чем было в четверг. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (32 040). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2154 человек, за последние сутки – восемь человек (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 186 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 761 человек.



В стационарах получают лечение 1 225 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 955. В отделениях реанимации находится 126 пациентов (из них старше 65 лет – 75), на ИВЛ –80 пациентов (из них старше 65 –50), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 60.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 514 коек: занято – 1225, свободно – 289 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,9%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 795 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 61 672 (+388) человек.



За сутки проведено исследований от 3 963 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1696698 исследований.



Первым компонентом вакцины от привито 435 782 человека. Завершили первичную вакцинацию 381 220 человек. Повторную вакцинацию начали 47 864 человек.



Фото: pixabay.com





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