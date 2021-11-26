В Бурятии ищут 56-летнего Ивана Юдина

Еще 10 ноября он ушел из дома в селе Усть-Кяхта и не вернулся



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 56-летнего Ивана Юдина, который 10 ноября ушел из дома на улице Садовой в селе Усть-Кяхта и до настоящего времени не вернулся, сообщили в республиканском МВД.



По имеющейся информации, ранее мужчина проживал в Улан-Удэ и в Гусиноозерске. В Кяхтинский район он прибыл для получения медицинской помощи и находился там некоторое время после излечения.



Возможно, находится в столице республики.



Приметы: европейской внешности, на вид 55-65 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.



Особые приметы: носит слуховой аппарат на левом ухе.



Одет: куртка и сапоги черного цвета, джинсы синие, вязаная шапка.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(30142)91-2-00, 8(9021)62-44-72, 8(950)393-49-00.



Фото: МВД по Бурятии





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