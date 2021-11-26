Житель Улан-Удэ, получивший почку брата, чувствует себя хорошо

Его уже выписали из больницы





В Республиканской клинической больнице рассказали об итогах второй операции по трансплантации почки, проведенной в стенах учреждения. Как сообщили в больнице, пациент уже выписался и чувствует себя хорошо.

«Последние несколько лет заболевание почек у жителя Улан-Удэ прогрессировало, состояние ухудшалось, а полгода назад назрела необходимость прибегнуть к процедуре перитонеального диализа. Вариант трансплантации был одним из приоритетных в его лечении. Поиски родственного донора не составили труда, поскольку сразу обнаружили идеальную сопоставимость с родным братом. Для здорового донора риски при операции сводятся к минимуму – изъятие органа выполняются малоинвазивным лапароскопическим методом, т.е. через несколько проколов, после чего почка подлежит обработке и передаче в соседнюю операционную, где уже готов реципиент. После операции братья были переведены в палату реанимации, где уже через несколько часов пришли в сознание и сразу же начали спрашивать друг про друга у врачей», - рассказали в больнице.По словам медиков, у пациента не было никаких осложнений и трудностей в послеоперационном периоде. На 6-7 сутки его невозможно было узнать, человек преобразился - ушли отеки, посветлела кожа, поднялось настроение.В отделении донор и реципиент находились в отдельной двухместной палате, большинство процедур проводилось там же – все это, чтобы максимально снизить контакты и угрозы для пациента в условиях нестабильной эпидобстановки.«На данный момент мы планомерно развиваем нашу трансплантационную программу и сегодня Республиканская клиническая больница полностью готова к оказанию этой высокотехнологичной помощи жителям Бурятии. Выписанный пациент уже через несколько месяцев вернется к полноценной жизни – сможет работать, планировать отпуск и всецело посвятить себя воспитанию ребенка. Это абсолютно другой уровень качества жизни и этот шанс мы можем дать пациентам, проходящим сейчас процедуры диализа», - подытожил главный врач РКБ им Семашко Игорь Шпак.Фото: РКБ им. Семашко