В Улан-Удэ супруге ветерана ОМОН вручили медаль «Дочерям Отчизны»

Марина Киргиря более 20 лет ухаживает за прикованным к постели мужем







В Улан-Удэ ко Дню матери памятную медаль «Дочерям Отчизны» Марине Киргиря вручила руководитель регионального отделения «Союз женщин России» Анна Скосырская. Памятные подарки и цветы подарили представители ветеранских организаций Росгвардии и МВД, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Марина Николаевна, супруга Анатолия Ивановича Киргиря - сотрудника отряда особого назначения «Кречет» Управления Росгвардии по Республике Бурятия, на протяжении более 20 лет ухаживает за прикованным к постели мужем.



Анатолий Киргиря – сапер отряда «Кречет», выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Старший прапорщик милиции стал инвалидом в результате неудачной тренировки в спортивном зале. Марина Киргиря взяла на себя все заботы по уходу за мужем и пятилетним сыном, пытаясь всеми способами поставить супруга на ноги.



Несмотря на несчастье, обрушившееся на их семью, супруги сумели сохранить любовь и уважение друг к другу, воспитали прекрасного сына, который пошел по стопам отца и служит в подразделении сил специального назначения территориального управления Росгвардии.



«Мы на примере семьи Киргиря видим, с какой любовью и заботой Марина Николаевна ухаживает за своим мужем, сколько сил в этой необыкновенной женщине, которая самоотверженно посвятила всю себя своим мужчинам – мужу и сыну», – отметил помощник начальника Управления Росгвардии по работе с ветеранами подполковник милиции в отставке Юрий Цыбденов.



Фото:Росгвардия



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