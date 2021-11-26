Телекомпания «Ариг Ус» - лауреат «ТЭФИ-Регион 2021»

Ежедневные новости «Восточный экспресс» признали лучшими в России



Телекомпания «Ариг Ус» стала победителем всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2021». Ежедневные новости «Восточный экспресс» (16+) признали лучшими в России, сообщил сайт телекомпании.



Конкурс провели по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». В 2021 году на конкурс было подано 428 работ. В финал вышли 54 из них. Среди членов жюри – признанные эксперты в области журналистики и телевещания: телеведущий Владимир Познер, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов, продюсер международного RT International Екатерина Бурова, вице-президент по ТВ и кинопроизводству ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Владимир Верещагин, художественный руководитель телекомпании «Адамово Яблоко» Кирилл Набутов и другие.



Премию «Ариг ус» получила генеральный директор телекомпании Инесса Скосырская.



«Телекомпания «Ариг ус» практически каждый год проходит в финал «ТЭФИ», что говорит о высоком уровне профессионализма команды и веры в то, что делают, веры в то, что это нужно зрителю и что делать это нужно, отдаваясь всей душой, всем сердцем. И вот, уже имея восемь финалов, мы наконец-то получили долгожданную «ТЭФИ». Это действительно заслуженная награда коллектива «Восточного экспресса», информационной службы телекомпании «Ариг Ус». Это действительно очень сильный коллектив, радеющий за свое дело, за жителей Бурятии и отдающий себя полностью этой работе», - рассказала после награждения Инесса Скосырская.



Отметим, в этом году в числе дипломантов «ТЭФИ» были еще два проекта телекомпании «Ариг ус» - развлекательное шоу «Новое утро» (6+) и социальная акция «Улан-Удэ помогает врачам».



Редакция газеты и сайта «Номер один» присоединяется к поздравлениям в адрес коллег!







Всероссийский телевизионный конкурс ТЭФИ-Регион с 2002 года проводит Академия Российского телевидения. Все это время он остается важнейшим событием для большинства телекомпаний страны, главным профессиональным ориентиром и, вместе с тем, связующим звеном для множества региональных телекомпаний России. В 2017 году фонд «Академия российского телевидения» реализовала проект Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-РЕГИОН»-2017 при поддержке Фонда президентских грантов.



Победители всероссийского телевизионного конкурса получают приз «ТЭФИ» - бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного и «золотой» диплом победителя конкурса. Финалисты конкурса награждаются «серебряными» дипломами.



Фото: arigus.tv Телекомпания «Ариг Ус» стала победителем всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2021». Ежедневные новости «Восточный экспресс» (16+) признали лучшими в России, сообщил сайт телекомпании.Конкурс провели по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». В 2021 году на конкурс было подано 428 работ. В финал вышли 54 из них. Среди членов жюри – признанные эксперты в области журналистики и телевещания: телеведущий Владимир Познер, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов, продюсер международного RT International Екатерина Бурова, вице-президент по ТВ и кинопроизводству ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» Владимир Верещагин, художественный руководитель телекомпании «Адамово Яблоко» Кирилл Набутов и другие.Премию «Ариг ус» получила генеральный директор телекомпании Инесса Скосырская.«Телекомпания «Ариг ус» практически каждый год проходит в финал «ТЭФИ», что говорит о высоком уровне профессионализма команды и веры в то, что делают, веры в то, что это нужно зрителю и что делать это нужно, отдаваясь всей душой, всем сердцем. И вот, уже имея восемь финалов, мы наконец-то получили долгожданную «ТЭФИ». Это действительно заслуженная награда коллектива «Восточного экспресса», информационной службы телекомпании «Ариг Ус». Это действительно очень сильный коллектив, радеющий за свое дело, за жителей Бурятии и отдающий себя полностью этой работе», - рассказала после награждения Инесса Скосырская.Отметим, в этом году в числе дипломантов «ТЭФИ» были еще два проекта телекомпании «Ариг ус» - развлекательное шоу «Новое утро» (6+) и социальная акция «Улан-Удэ помогает врачам».Редакция газеты и сайта «Номер один» присоединяется к поздравлениям в адрес коллег! Напомним , ранее программа «Новости дня» телекомпании «Тивиком» стала победителем всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-Регион-2018 в номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона».Всероссийский телевизионный конкурс ТЭФИ-Регион с 2002 года проводит Академия Российского телевидения. Все это время он остается важнейшим событием для большинства телекомпаний страны, главным профессиональным ориентиром и, вместе с тем, связующим звеном для множества региональных телекомпаний России. В 2017 году фонд «Академия российского телевидения» реализовала проект Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-РЕГИОН»-2017 при поддержке Фонда президентских грантов.Победители всероссийского телевизионного конкурса получают приз «ТЭФИ» - бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного и «золотой» диплом победителя конкурса. Финалисты конкурса награждаются «серебряными» дипломами.Фото: arigus.tv

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.