Бурятия принимает участие в международной выставке "Байкалтур"

Она проходит с 25 по 27 ноября в Иркутске



Представители туристской отрасли и производители сувенирной продукции Бурятии представляют свои услуги и продукцию на международной выставке "Байкалтур-2021" с 25 по 27 ноября в Иркутске, сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.



Выставка проходит в рамках Года Байкала в главном павильоне Сибэкспоцентра. Цель выставки - показать возможности внутреннего и въездного туризма в Байкальском регионе.







В выставке от республики Бурятии принимают участие СКУП РБ «Байкалкурорт» (курорты «Аршан и «Горячинск»), гостевой дом «Королевская гавань», туроператор ООО «Дикая Сибирь», гостиница «Сагаан морин», компания «Лесная фабрика» (ИП Разживин А.Н.). Большой популярностью на выставке пользуются продукция из дикоросов и трав Лесной фабрики (чай, ягоды, орехи, мед) , изделия из дерева от «Prospect studio», мыло ручной работы «Baikalsoap».







Также в выставке принимали участие экспоненты из Иркутска и городов региона, Новосибирской области и Приморского края.



В рамках выставки проходит ряд мероприятий: круглые столы, панельные дискуссии, презентации, школа гидов, ярмарка вакансий, викторины.



Фото:

Представители туристской отрасли и производители сувенирной продукции Бурятии представляют свои услуги и продукцию на международной выставке "Байкалтур-2021" с 25 по 27 ноября в Иркутске, сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.Выставка проходит в рамках Года Байкала в главном павильоне Сибэкспоцентра. Цель выставки - показать возможности внутреннего и въездного туризма в Байкальском регионе.В выставке от республики Бурятии принимают участие СКУП РБ «Байкалкурорт» (курорты «Аршан и «Горячинск»), гостевой дом «Королевская гавань», туроператор ООО «Дикая Сибирь», гостиница «Сагаан морин», компания «Лесная фабрика» (ИП Разживин А.Н.). Большой популярностью на выставке пользуются продукция из дикоросов и трав Лесной фабрики (чай, ягоды, орехи, мед) , изделия из дерева от «Prospect studio», мыло ручной работы «Baikalsoap».Также в выставке принимали участие экспоненты из Иркутска и городов региона, Новосибирской области и Приморского края.В рамках выставки проходит ряд мероприятий: круглые столы, панельные дискуссии, презентации, школа гидов, ярмарка вакансий, викторины.Фото:

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