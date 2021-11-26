В Улан-Удэ отменили итоги торгов на самый большой дорожный ремонт

Подрядчика будут выбирать заново



УФАС Бурятии отменило итоги торгов на самый крупный лот по ремонту дорог в Улан-Удэ в следующем году. В него входили ремонт ул. Терешковой, проспекта Строителей, ул. Мокрова - п. Энергетик, ул. Широких-Полянского и Подкаменская, ул. Павлова (от ул. Сахьяновой до ул. Боевая) и ул. Залесная в поселке Таёжный. Общая стоимость лота составила 319 млн рублей.

Торги



Всего в аукционе приняли участие 6 компаний, одна из них, не согласная с результатами, пожаловалась антимонопольщикам.



«Компания представила в заявке 44 исполненных контракта для подтверждения своего опыта в строительной сфере. Однако комиссия приняла только 15 из них. Из-за низкого балла по критерию квалификации компания по итогам конкурса заняла только пятое место. УФАС признало действия конкурсной комиссии незаконными. Отсутствие в некоторых контрактах отдельных приложений (к допсоглашению или к техзаданию) фактически никак не мешало оценить опыт участника», - сообщили в УФАС Бурятии.



Нарушения конкурсная комиссия обязана устранить до 2 декабря. Согласно предписанию УФАС, в этот срок должны быть отменены как протокол оценки заявок, так и итоговый протокол. Оценивать заявки комиссии придется заново.



Фото: «Номер один»



Торги выиграло ООО «Доринвест» Эдгара Закаряна. Отметим, эта же фирма стала победителем в аукционе на ремонт ул. 3-я Транспортная и ул. Красноармейская стоимостью около 21 млн рублей.Всего в аукционе приняли участие 6 компаний, одна из них, не согласная с результатами, пожаловалась антимонопольщикам.«Компания представила в заявке 44 исполненных контракта для подтверждения своего опыта в строительной сфере. Однако комиссия приняла только 15 из них. Из-за низкого балла по критерию квалификации компания по итогам конкурса заняла только пятое место. УФАС признало действия конкурсной комиссии незаконными. Отсутствие в некоторых контрактах отдельных приложений (к допсоглашению или к техзаданию) фактически никак не мешало оценить опыт участника», - сообщили в УФАС Бурятии.Нарушения конкурсная комиссия обязана устранить до 2 декабря. Согласно предписанию УФАС, в этот срок должны быть отменены как протокол оценки заявок, так и итоговый протокол. Оценивать заявки комиссии придется заново.Фото: «Номер один»

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