В Бурятии открыли мемориальную доску врачу, погибшему от ковида

Павел Душкин одним из первых вызвался работать с коронавирусными больными





В Селенгинском филиале Кабанской ЦРБ открыли мемориальную доску врачу Павлу Душкину. В октябре 2020 года он одним из первых вызвался работать с коронавирусными больными, и умер, заразившись опасной инфекцией.

Как рассказали в Минздраве Бурятии, Павел Душкин в 1994 году окончил Читинский Государственный медицинский институт. После интернатуры был принят на должность врача-терапевта участкового Селенгинской районной больницы. С 2003 года работал врачом-анестезиологом-реаниматологом палаты реанимации и интенсивной терапии Селенгинской райбольницы. Имея смежную специальность трансфузиолога, отвечал за службу крови в районе. При его участии успешно развивалось донорское движение.«Павел Михайлович стоял у истоков открытия в Кабанском районе первого диализного центра «Диа-Лайф». В январе 2018 года оказал всемерную поддержку новой клинике, осуществляя дежурство, спасая больных с хронической почечной недостаточностью», - рассказали в Минздраве.В октябре 2020 года Павел Душкин одним из первых врачей-анестезиологов-реаниматологов предложил свою помощь в лечении пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции и был переведен в стационар. Помогая больным, Павел Душкин сам заразился коронавирусом и умер 2 декабря того же года.Фото: Минздрав Бурятии