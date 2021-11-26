Авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновят 4 декабря

Первый рейс будет чартерным



Авиасообщение между городом Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором возобновится с 4 декабря 2021 года. Об этом



"С 4 декабря авиасообщение возобновляется монгольской авиакомпанией "Хунну Эйр" (Hunnu Аir). Первый рейс будет чартерным", - сказал Гармаев.



В настоящее время, по его словам, прорабатываются все вопросы, связанные с восстановлением регулярного авиасообщения. "Первого декабря ждем представителя "Хунну Эйр". Будут отлаживаться механизмы возобновления продаж билетов на рейс", - отметил Гармаев.



Авиарейсы монгольская сторона отменила в начале 2020 года из-за опасностей, связанных с пандемией COVID-19. На прошлой неделе в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что РФ в декабре планирует возобновление авиасообщения с Монголией.



До пандемии авиарейсы Улан-Удэ - Улан-Батор пользовались большой популярностью у местных жителей и туристов. Бурятия находится рядом с российско-монгольской границей, народ Бурятии и Монголии связывают тесные исторические, экономические, социальные, культурные и образовательные связи. В 2017 году авиакомпания "Хунну Эйр" впервые выполнила транзитный рейс Улан-Батор - Улан-Удэ - Манчжурия (КНР).



Фото: "Номер один"

Авиасообщение между городом Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором возобновится с 4 декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на генерального директора международного аэропорта Байкал Дмитрия Гармаевп."С 4 декабря авиасообщение возобновляется монгольской авиакомпанией "Хунну Эйр" (Hunnu Аir). Первый рейс будет чартерным", - сказал Гармаев.В настоящее время, по его словам, прорабатываются все вопросы, связанные с восстановлением регулярного авиасообщения. "Первого декабря ждем представителя "Хунну Эйр". Будут отлаживаться механизмы возобновления продаж билетов на рейс", - отметил Гармаев.Авиарейсы монгольская сторона отменила в начале 2020 года из-за опасностей, связанных с пандемией COVID-19. На прошлой неделе в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что РФ в декабре планирует возобновление авиасообщения с Монголией.До пандемии авиарейсы Улан-Удэ - Улан-Батор пользовались большой популярностью у местных жителей и туристов. Бурятия находится рядом с российско-монгольской границей, народ Бурятии и Монголии связывают тесные исторические, экономические, социальные, культурные и образовательные связи. В 2017 году авиакомпания "Хунну Эйр" впервые выполнила транзитный рейс Улан-Батор - Улан-Удэ - Манчжурия (КНР).Фото: "Номер один"

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