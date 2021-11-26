В Бурятии микрофинансовые организации увеличили поддержку предпринимателей

Малому и среднему бизнесу выдано 184 займа на общую сумму 297 млн рублей, портфель этих займов составил 756 млн рублей



В Бурятии за полгода микрофинансовые организации, зарегистрированные в регионе, выдали малому и среднему бизнесу 184 займа на общую сумму 297 млн рублей. Объем поддержки вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Из 11 микрофинансовых организаций Бурятии четыре специализируются на выдаче займов бизнесу. Это фонды с госучастием, которые кредитуют МСП на льготных условиях. По большинству продуктов в бурятских МФО льготная ставка приравнивается к ключевой ставке Банка России — c 25 октября 2021 года это 7,5% годовых. Отдельные виды займов ещё выгоднее — от 3,75 до 5% годовых.



«В некоторых случаях для малого и среднего бизнеса займы в МФО более доступны, чем банковские кредиты. Документов требуется меньше, заявки рассматриваются быстрее, отношение к начинающему бизнесу лояльнее. В некоммерческих МФО реализуются региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса, а процентные ставки — субсидированные. У нас в республике займы с господдержкой в размере до 5 млн рублей могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в размере до 500 тысяч рублей — также самозанятые жители региона», — рассказал Борис Цыденов, заместитель управляющего республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России.



На 1 июля 2021 года у региональных МФО портфель займов, выданных МСП, составил 756 млн рублей. За 12 месяцев он увеличился на 17%. Микрофинансовые организации Бурятии увеличили поддержку бизнеса.



Фото: ulan-ude-info.ru





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