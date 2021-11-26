На площади Советов Улан-Удэ начали устанавливать главную елку

Мэр города Юрий Шутенков проверил, как идёт работа



На площади Советов началась подготовка к установке новогодней елки. Сегодня ночью сотрудники МБУ «Городское лесничество» в сопровождении ГИБДД и бригады МБУ «Горсвет» перевезли основной каркас елки на площадь, Рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



- Часть деталей от каркаса новогодней ёлки, а также бетонные блоки для ее крепления были привезены вчера в течение дня, крупногабаритные же детали перевозились в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание пробок на дорогах. Перевозка осуществлялась с соблюдением всех норм и правил, для избежания обрывов проводов колонну сопровождала бригада МБУ «Горсвет», - рассказала и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



Напомним, каркас новогодней елки был приобретен в прошлом году, это многолетняя металлическая конструкция высотой 25,5 метров.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.