Под ёлкой, но без огонька

Россияне все чаще предпочитают встречать Новый год без телевизора





Запись новогодних телевизионных «огоньков» идет полным ходом, однако смотреть их в праздничную ночь собирается лишь 1 россиянин из 9. Самые ожидаемые в этом году артисты — Зиверт, Niletto и Эмин, сообщает итоги своего опроса портал



Не собираются смотреть новогодние огоньки в первую ночь 2022 года 40% россиян. Свое решение опрошенные чаще всего объясняют слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора. Включить ТВ для фона намерены 36% опрошенных. Лишь 11% планируют провести праздник за просмотром шоу-программ.



Встретить Новый год без традиционного новогоднего огонька чаще хотят мужчины (49% против 32% среди женщин) и молодежь до 34 лет (44%). И тех, кто намерен смотреть праздничные концерты, и тех, кто включит их лишь для фона, больше среди женщин и респондентов старше 45-ти.



Провести новогоднюю ночь перед телевизором россияне с зарплатой менее 50 тыс руб планируют почти вдвое чаще, чем опрошенные с доходом от 80 тыс руб (11% против 6% соответственно).



Кого больше всего хотят увидеть в главный зимний праздник? На первом месте — Зиверт, на втором и третьем — соответственно Niletto и Эмин. Тройка лидеров полностью обновилась: в прошлом году Зиверт была лишь на пятом месте, а Эмин и Niletto вообще не входили в рейтинг. Впрочем, в десятку самых ожидаемых артистов также попали Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару и Ани Лорак.



По сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто игнорирует новогодние огоньки (на 2 п.п.), и тех, кто собирается включить телевизор только для фона (на 4 п.п.).



Фото: pixabay.com Запись новогодних телевизионных «огоньков» идет полным ходом, однако смотреть их в праздничную ночь собирается лишь 1 россиянин из 9. Самые ожидаемые в этом году артисты — Зиверт, Niletto и Эмин, сообщает итоги своего опроса портал SuperJob . В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Не собираются смотреть новогодние огоньки в первую ночь 2022 года 40% россиян. Свое решение опрошенные чаще всего объясняют слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора. Включить ТВ для фона намерены 36% опрошенных. Лишь 11% планируют провести праздник за просмотром шоу-программ.Встретить Новый год без традиционного новогоднего огонька чаще хотят мужчины (49% против 32% среди женщин) и молодежь до 34 лет (44%). И тех, кто намерен смотреть праздничные концерты, и тех, кто включит их лишь для фона, больше среди женщин и респондентов старше 45-ти.Провести новогоднюю ночь перед телевизором россияне с зарплатой менее 50 тыс руб планируют почти вдвое чаще, чем опрошенные с доходом от 80 тыс руб (11% против 6% соответственно).Кого больше всего хотят увидеть в главный зимний праздник? На первом месте — Зиверт, на втором и третьем — соответственно Niletto и Эмин. Тройка лидеров полностью обновилась: в прошлом году Зиверт была лишь на пятом месте, а Эмин и Niletto вообще не входили в рейтинг. Впрочем, в десятку самых ожидаемых артистов также попали Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару и Ани Лорак.По сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто игнорирует новогодние огоньки (на 2 п.п.), и тех, кто собирается включить телевизор только для фона (на 4 п.п.).Фото: pixabay.com

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