В Улан-Удэ массово штрафуют нарушителей порядка содержания домашних животных

Основные нарушения связаны с самовыгулом питомцев и отсутствием регистрации

Административная комиссия администрации Советского района на очередном заседании рассмотрела 41 дело об административных правонарушениях. В том числе 15 по нарушению порядка регистрации домашних животных, шесть по самовыгулу домашних животных, пять по допущению нападения собак на человека с причинением вреда здоровью, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.По этим трем статьям нарушителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей без предупреждения.– Всего с начала года проведено 28 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 393 материала об административных правонарушениях. В результате вынесено 260 постановлений на общую сумму более одного миллиона, – рассказал начальник Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению Евгений Алексеев.Основные нарушения связаны с самовыгулом питомцев и отсутствием регистрации. В Улан-Удэ обязательной регистрации подлежат все собаки. Владелец домашнего животного, который приобрел незарегистрированную собаку, обязан ее зарегистрировать в течение 30 календарных дней со дня приобретения.Кроме того, собака по достижению возраста 2-х месяцев обязательно должна быть вакцинирована против бешенства бесплатно в государственном ветеринарном учреждении.– Уважаемые горожане, просим внимательно отнестись к порядку содержания собаки. Если у нее нет регистрации и она на самовыгуле минимальный штраф составит уже шесть тысяч рублей. На сегодня проводятся рейды по обеспечению этих правил, – отметил Евгений Алексеев.Напомним, в соответствии со статьями 47.1, 47.2 и 51 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от трех до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – от трёх до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трех до 100 тысяч рублей.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ