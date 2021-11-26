Прояви заботу о маме – напомни о визите к врачу

По статистике всего лишь 20% российских женщин регулярно проходят медосмотр в профилактических целях



Мы привыкли, что мамы заботятся обо всех, но часто забывают о себе. По статистике всего лишь 20% российских женщин регулярно проходят медосмотр в профилактических целях. А между тем, такие опасные онкологические заболевания, как рак груди, рак шейки матки, протекают бессимптомно и проявляются на поздних стадиях, когда болезнь уже не поддается лечению.



В преддверии Дня матери, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики запускает челлендж «Расскажи Маме». Проявите внимание и заботу к маме не только поздравлениями и цветами, но и поинтересуетесь, когда она в последний раз была у маммолога и гинеколога, проводит ли она каждый месяц осмотр груди. Если ваша мама не умеет обследовать молочные железы, не помнит или не знает, с какой̆ периодичностью нужно проходить профосмотры, то расскажите ей об этом. Вместе определите время в ближайшем будущем, когда ей удобно будет пройти обследования, учитывайте нынешние реалии по коронавирусу.



Когда нужно посещать гинеколога



Ежегодно любая женщина от 18 до 69 лет должна проходить осмотр у гинеколога со взятием мазков и сдавать анализ на онкоцитологию. По медицинским показаниям цитологическое исследование мазка шейки матки может проводиться и чаще.



Женщины, у которых есть гинекологические заболевания, нарушения менструального цикла, гормональные нарушения, находятся в группе риска и по развитию заболеваний груди, так как молочная железа является органом-мишенью. Поэтому они должны регулярно посещать маммолога.



Одна из основных причин развития рака шейки матки – это онкогенные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ). Вирус распространяется через половые контакты и вызывает около 90% случаев рака шейки матки. Болезнь может развиваться в течение 5-15 лет, а проявить себя лишь на поздних стадиях. Вот почему так важно ежегодно проходить обследования, диспансеризацию и профмостры, которые включают осмотр гинеколога и взятие мазков.



Если у вас обнаружились онкогенные штаммы вируса папилломы человека, вам нужно быть настороженным и после лечения ежегодно сдавать анализы на ВПЧ и на жидкостную онкоцитологию и тем самым контролировать вирус.



Когда проходить маммографию?



Должны проходить ежегодно женщины в возрасте от 20 лет. УЗИ молочных желёз проводят женщинам от 20 лет 1 раз в год, далее – по показаниям. УЗИ нужно проходить на 4–14-й день от начала менструации, наиболее оптимальны – 5-8 дни м.ц. Все женщины от 40-75 лет должны 1 раз в 2 года проходить маммографию.



Как проводить самоосмотр груди?



Покажите маме памятки о том, как правильно проводить осмотр молочных желез и научитесь делать это сами. Рак молочной железы встречается и у мужчин, поэтому уметь проводить самообследование должны все. Женщины должны проводить обследование на 5-6 день менструального цикла. Во время осмотра вы проверяете, есть ли уплотнения, напоминающие горошину, выделения из сосков, увеличение лимфоузлов. Если вы заметили необычное уплотнение или чувствуете боль в груди, срочно обратитесь к врачу.



В группе риска люди, у которых близкие родственники (мама, бабушка, сестра) болели раком груди. Они обязательно должны проходить профосмотры, самообследоваться и избегать факторы риска.



– Как предупредить развитие рака молочной железы?



– К профилактике относится осознанное и своевременное материнство. У рожавших женщин риск рака молочной железы к 70 годам в целом ниже, чем у нерожавших. При рождении 1-го ребенка в 20 лет риск рака молочной железы в сравнении с нерожавшими ниже на 20%, в 25 лет – на 10%. Однако при рождении первого ребенка к 35 годам риск рака молочной железы на 5% выше, чем у нерожавших. Длительное кормление грудью – также залог здоровья женщины, каждые 12 месяцев кормления грудью ассоциированы со снижением относительного риска рака молочных желез на 4,3%.



Физическая активность, дозированные нагрузки, правильное питание, ограничение животных жиров, красного мяса, достаточное употребление витаминов и минеральных веществ – это всё является профилактическим направлением. Маммографический скрининг женского населения является доказанным методом профилактики смертности от рака молочной железы.



Дорогие женщины, рекомендуем соблюдать эти простые правила здорового образа жизни и обязательно посещать гинеколога не реже одного раза в год. Берегите здоровье для себя и своих близких!



Центр общественного здоровья и медицинской профилактики



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