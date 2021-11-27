Хурал Бурятии выразил соболезнования родным и близким Галана Гунзынова

Депутат скоропостижно скончался в возрасте 64 лет





Народный Хурал Бурятии выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной депутата V и Vl созывов, заместителя председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Галана Гунзынова.

Галан Гунзынов родился 9 мая 1957 года в селе Куорка Кижингинского (Хоринского) района Бурятской АССР в многодетной семье колхозников.С 1963 по 1967 годы учился в Куоркинской начальной школе, а с 1967 по 1973 годы – в Верхне-Кижингинской средней школе, после окончания поступил на лечебный факультет Читинского государственного медицинского института, который успешно окончил в 1979 году.С 1979 по 1980 годы обучался в интернатуре по хирургии на базе республиканской больницы имени Семашко в Улан-Удэ.С 1980 по 1989 годы работал врачом-хирургом и эндоскопистом больницы №3 МЗ Бурятской АССР и по совместительству - в хирургическом отделении республиканской больницы имени Семашко в Улан-Удэ.С 1989 по 1992 годы обучался в очной аспирантуре при Всесоюзном научном центре хирургии АМН СССР и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оценка возможностей прогноза и профилактики послеоперационных осложнений у больных циррозом печени, портальной гипертензией». Во время обучения в аспирантуре активно участвовал во внедрении трансплантации (пересадки) печени, впервые осуществленном в Советском Союзе.С 1992 года по 2002 годы работал врачом-хирургом хирургического отделения республиканской клинической больницы (РКБ) Улан-Удэ, а также борт-хирургом санитарной авиации. В 1995 году присвоена высшая квалификационная категория хирурга.С сентября 2000 по апрель 2004 года обучался в докторантуре при Российском научном центре хирургии и успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Портокавальное шунтирование у больных с внепеченочной портальной гипертензией».С 2004 года работал заведующим хирургическим отделением республиканской клинической больницы (РКБ) Улан-Удэ и по совместительству профессором кафедры госпитальной хирургии медицинского института БГУ, с 2017 года – кафедры последипломного обучения, а также с 2004 по 2013 год, вплоть до его упразднения, являлся ведущим научным сотрудником Бурятского филиала НЦ РВХ СО РАМН.Член общества хирургов РБ, Российского общества хирургов, Международной ассоциации хирургов-гепатологов.Галаном Гунзыновым внедрены в практику здравоохранения РБ такие лечебно-диагностические методы, как эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРХПГ) (1988 г), панкреатодуоденальная резекция (ПДР) при раке поджелудочной железы и хроническом псевдотуморозном панкреатите (1993 г.), левосторонняя и правостороннияя гемигепатэктомия или удаление половины печени по поводу различных заболеваний, в том числе рака (1995 г.), реконструктивные операции при высоких стриктурах гепатикохоледоха - гепатикоеюностомия (1994 г.), гастрэктомия с расширенной лимфодиссекцией при раке желудка (1995 -1996 гг.), портокавальное шунтирование при различных формах портальной гипертензии (1995 г.), лапароскопическая фундопликация по Ниссену при грыже пищеводного отверстия диафрагмы (2015 г). Выполнял лапароскопические холецистэктомии, удаления гемангиом и кист печени. Трудился над внедрением новых миниинвазивных эндоскопических операций на органах брюшной полости, а также трансплантаций (пересадок) внутренних органов в Бурятии.В 1998 году Галану Гунзынову присвоили звание «Народный врач Республики Бурятия», а 2008 году - звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2004 году признан лауреатом конкурса «Лучший человек года» в номинации «Баатар Мэргэн» по версии газеты «Буряад Унэн». В 2017 году награжден медалью ордена «Трудовая доблесть».Во время учебы в школе и институте активно занимался спортом, являлся кандидатом в мастера спорта СССР по боксу.Являлся депутатом Народного Хурала Республики Бурятия пятого и шестого созывов, с октября 2018 года по настоящее время трудился на должности заместителя председателя Комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам.Галан Дамбиевич останется в памяти как один из самых опытных парламентариев, профессионал своего дела, надежный друг и товарищ.Фото: «Номер один»