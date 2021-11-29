Главу Бурятии наградили медалью за вклад в укрепление обороны

В министерстве обороны оценили заслуги Алексея Цыденова



Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил главу Бурятии Алексея Цыденова медалью «За вклад в укрепление обороны РФ». Награждение прошло в рамках научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ». Руководителей ряда министерств и ведомств, а также глав регионов выделили за достижения в организации межведомственного взаимодействия в области обороны страны, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Помимо главы Бурятии медалью министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны» награждены директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.



Фото: пресс-службе правительства Бурятии Помимо главы Бурятии медалью министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны» награждены директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.Фото: пресс-службе правительства Бурятии

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