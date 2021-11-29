В Бурятии на дорогах погибло два человека

Одна – пассажир перевернувшейся иномарки, второй - пешеход



В Бурятии вчера днем в Селенгинском районе 38-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя по автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск в 21-м километре от города Гусиноозерск не справился с управлением и опрокинул машину, сообщили в республиканской ГИБДД.



В результате ДТП 39-летняя пассажир транспортного средства от полученных травм скончалась на месте аварии, еще один пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение.



Еще одно смертельное ДТП произошло в 18:30 часов в Мухоршибирском районе на 602-м километре автодороги Иркутск – Чита. В районе села Никольск 39-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» совершил наезд на 56-летнего пешехода, который следовал по проезжей части во встречном направлении. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте аварии.



В субботу и воскресенье на территории Бурятии зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе два смертельных ДТП.



Фото: ГИБДД



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