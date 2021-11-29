В Бурятии COVID-19 словно замер - волна не уходит

За последние сутки умерли восемь человек, семеро - старше 65 лет



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 69 543. Это на 230 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (32 302). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 176 человек, за последние сутки – восемь человек (семеро - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 189 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 340 человек.



В стационарах получают лечение 1 258 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1005. В отделениях реанимации находится 130 пациентов (из них старше 65 лет – 75), на ИВЛ –84 пациента (из них старше 65 –51), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 64.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 556 коек: занято – 1 258, свободно – 298 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 494 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 62 615 (+186) человек.



За сутки проведено исследований от 2 204 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 707 151 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса 440 053 человека. Завершили первичную вакцинацию 384 827 человек. Повторную вакцинацию начали 49 513 человек.



Фото: pixabay.com



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