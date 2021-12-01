Шесть месяцев на наследство

Что будет, если переживший супруг вовремя не обратится к нотариусу



«Что будет, если переживший супруг вовремя не обратится к нотариусу?»

Аркадий Николаевич Ветошников, Улан-­Удэ.



— По закону принять наследство можно строго в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.



Но многие супруги полагают, что если имущество принадлежало в браке им, то нет необходимости тратиться на нотариуса и еще раз оформлять свою же собственность. И это роковая ошибка.



Если супруги не заключали брачный договор, то все имущество, приобретенное в браке, признается совместной собственностью, то есть принадлежит обоим супругам, независимо от того, на кого из них оно оформлено.



Поэтому, когда переживший супруг не обращается к нотариусу в положенный срок, доля второго супруга в составе его наследства остается непринятой, равно как и все остальное его имущество.



А по правилам, не полученное наследниками первой очереди (супругом, детьми, родителями) наследство переходит к наследникам других очередей (если они заявят о своих правах на него) — например, к братьям и сестрам наследодателя.



Если же никто так и не примет наследство, то оно признается выморочным и переходит в собственность государства.



Чтобы отстоять в такой ситуации свои права на наследство, супругу придется оспаривать претензии других наследников в суде.



Верховный суд РФ подтвердил позицию, что обжаловать выдачу свидетельства о праве на наследства другим лицам может только тот, кто сам принял это наследство в положенный срок (определение № 78­КГ20–41­К3).



Супругу придется доказать, что он принял наследство своего покойного мужа или жены фактически (то есть продолжал владеть и пользоваться его имуществом после смерти — например, жил в квартире наследодателя, оплачивал коммунальные услуги и т. д.).



Если не удастся подтвердить фактическое принятие наследства в пределах 6­ти месяцев со дня смерти супруга, то его наследства можно лишиться безвозвратно. А свою долю в общей собственности можно потерять.



Верховный суд РФ придерживается позиции, что не выделенная пережившим супругом доля в общей собственности с покойным мужем или женой все равно сохраняется за ним, а потому не входит в состав наследства (ВС РФ, Определение №18­КГ15–202).



Если супруг не подавал нотариусу заявление о выделе своей части общего имущества, его права на нее не прекращаются, и даже спустя годы он может заявить о них (либо его наследники).



Например, квартира покупалась в браке, а собственником по документам числился только муж. Жена все равно имеет право на половину этой квартиры, а вторая половина будет уже делиться между наследниками мужа. Однако жена не обратилась к нотариусу с заявлением о выделе своей доли, а наследство мужа перешло по завещанию к его сыну.



С учетом позиции суда, жена или ее наследники могут в любое время заявить о выделе своей половины квартиры, даже если сын ее впоследствии продаст.



Но недавно Конституционный суд РФ изменил эту практику. Он признал незаконным изъятие половины квартиры у покупателя, который не знал и не мог знать о том, что в приобретенной недвижимости есть супружеская доля.



По мнению суда, если супруг заинтересован сохранить за собой долю в общем имуществе, он должен вовремя об этом позаботиться — официально выделить ее и включить в ЕГРН запись о своем праве собственности, чтобы о нем стало известно всем (Постановление КС РФ от 13.07.2021 № 35­П).



Таким образом, если переживший супруг не выделит вовремя свою долю в совместной собственности, он теперь рискует ее совсем потерять в случае продажи такого имущества.

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