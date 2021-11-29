В Бурятии политики и бизнесмены меряются щуками

Самая большая пока у Вадима Бредния





Недавно избранный депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов после первых заседаний в парламенте вернулся на родину. В республике он съездил на рыбалку, и, надо сказать, небезрезультатно.



«Рыбалка - это лучший отдых для мужчин, особенно если она на Родине!!!», - написал депутат на своей странице в Инстаграм, где также выложил фото пойманной щуки.









Где именно происходила рыбалка, и много ли рыбы удалось наловить, Вячеслав Дамдинцурунов не сообщил.



Отметим, пойманная депутатом щука явно меньше, чем та, которую Где именно происходила рыбалка, и много ли рыбы удалось наловить, Вячеслав Дамдинцурунов не сообщил.Отметим, пойманная депутатом щука явно меньше, чем та, которую недавно поймал известный бизнесмен Вадим Бредний. Фотографией рыбы руководитель торговой сети «Титан» также делился в соцсетях.







«Фартовая рыбалка на Ине! Съездил с друзьями в прошедшие выходные на первый лёд на приток Баргузина - реку Ина. Несмотря на тёплую погоду - дул тёплый ветер и ноль градусов - щука брала хорошо. Экземпляры ловятся по 1-2 кг. Реже встречаются трёшки», - рассказывал тогда предприниматель.



Фото: с личной страницы Вячеслава Дамдинцурунова

