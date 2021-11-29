В Улан-Удэ токарь ЛВРЗ тяжело травмирован деталью, отлетевшей от станка

Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости доставлен в больницу







Бурятской транспортной прокуратурой организованы проверки по факту несчастного случая, произошедшего 25 ноября около 11:20 на Улан-Удэнском ЛВРЗ, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Здесь при проведении работ на токарном станке тяжело травмирован в голову отлетевшей деталью работник завода. Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой и перелом лобной кости доставлен в больницу.



Для расследования обстоятельств произошедшего на предприятии создана комиссия во главе с Государственной инспекцией труда в Бурятии. Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. Также Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по этому факту проводится доследственная проверка.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего события. В ходе доследственой проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшего, но и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда работников на предприятии, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Ход и результаты проверок находятся на контроле транспортного прокурора.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru



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