В Улан-Удэ прогнозируют сокращение маршруток еще на 10-15 процентов

Повышение тарифа на рубль не изменит транспортную ситуацию в городе





Сегодня на брифинге в мэрии власти Улан-Удэ рассказали о причинах очередного повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Как уже сообщалось, стоимость проезда в автобусах предлагается увеличить с 24 до 25 рублей, в трамваях - с 18 до 20 рублей.

Раз в год частные перевозчики могут подавать заявку на пересмотр тарифа в муниципалитет. В этом году она была направлена на рассмотрение тарифной комиссии в июне.- Комиссия проанализировала поступившие документы по четырем основным статьям – повышение стоимости дизельного топлива на 7,2%, повышение стоимости смазочных материалов на 23,3%, рост затрат на оплату труда и рост расходов на отчисления на социальные нужды. Отметим, с июня за эти полгода по перечисленным статьям затраты увеличились еще больше, но на рассмотрение на сессию городского совета депутатов будут представлены материалы по увеличению тарифа на 1 рубль, - сказал председатель Комитета экономического развития и туризма Игорь Елбаскин.Растущие цены и пандемия уменьшили количество транспорта на городских маршрутах. В 2019 году выпуск подвижного состава у частных перевозчиков составлял порядка 1000 единиц, в 2020 году – порядка 800, в этом году – всего 650 единиц. В связи с этим и растет количество жалоб горожан на регулярность движения транспорта.- Общественный транспорт – такой же элемент системы жизнеобеспечения города, как тепло- водо- и энергообеспечение. Но если в этих сферах мы видим ежегодное повышение тарифа, то в сфере перевозок пересмотр тарифов даже на уровне инфляции не укладывается в календарный год. Между тем, перевозчики несут риски административной, гражданско-правовой и даже уголовной ответственности, учитывая, что транспорт является источником повышенной опасности. Нас настораживает отток профессиональных кадров из отрасли, - отметил начальник отдела пассажирских перевозок Комитета по транспорту Сергей Будагаев.Увеличилась стоимость запчастей за год - затраты на содержание одного автобуса без учета капремонта двигателя и коробки передач составляет около 100 тысяч рублей в месяц или 4,5 тысячи рублей в рабочий день. Ужесточаются законодательные требования к перевозкам – вводятся новые правила технического осмотра, требования к оснащению городского транспорта тахографами, системой Эра ГЛОНАСС и т.д.- Мы прекрасно понимаем, что повышение тарифа – это удар по кошельку жителей нашего города. Перевозчики такие же горожане и также оплачивают проезды своих детей, жен. Желания повышать тариф у них нет, но им необходимо компенсировать часть затрат, чтобы дальше работать. Повышение на рубль не изменит транспортную ситуацию в нашем городе. С наступлением холодного периода прогнозируется еще 10-15% ухода из отрасли, - объясняет председатель профсоюза водителей автотранспорта и дорожного хозяйства Бурятии Игорь Сластин.На фоне оттока подвижного состава у частных перевозчиков, администрация города совместно с правительством республики ведет работу над усилением муниципального транспорта. Так, недавно были организованы два новых трамвайных маршрута, выпуск подвижного состава МУП «Городские маршруты» увеличился в два раза после приобретения городом 42 автобусов ПАЗ. В этом месяце на линии выпущены два низкопольных автобуса МАЗ вместимостью 103 пассажира.- Но муниципальным транспортом объять все отдаленные микрорайоны невозможно, поэтому поддержка частников необходима и экономически подтверждена, - говорит Сергей Будагаев.Сейчас идет работа по обследованию пассажиропотоков пермской компанией «Радар», предложения по оптимизации маршрутной сети будут предоставлены в декабре. Прорабатываются варианты сокращения ряда маршрутов, организации подвоза до трамвайных путей или до магистральных маршрутов, другие варианты.По направлению «сотых» кварталов сейчас действует эксперимент «Пересадочный тариф», который предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по тарифу 24 рубля при условии безналичной оплаты проезда. После анализа и оценки систему пересадочного тарифа планируется применить на остальных маршрутах, обслуживаемых муниципальными предприятиями.Фото: мэрия Улан-Удэ