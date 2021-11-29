От установки большой ёлки Улан-Удэ окрестная тайга не пострадает

Каркас главной ёлки столицы Бурятии украсят ветки сосен с противопожарных просек





Каркас главной новогодней Улан-Удэ будут заполнять ветки сосны, которые вывезут с Аршанского лесничества, а именно с выдела, который расположен недалеко от тропы здоровья, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Приступить к украшению елки планируется уже на этой неделе. Сегодня, сотрудники «Городского лесничества» завершают установку каркаса.



В 2003 году на этом участке леса на Аршане произошел пожар, после которого плотно выросли новые деревья и сейчас их необходимо проредить. Рубки осветления проводят в хвойных и лиственных молодняках в возрасте до 10 лет, а прочистки - в насаждениях от 11 до 20 лет. В чистых перегущенных молодняках осветление проводят для усиления роста деревьев главных пород.



«Мы находимся чуть восточнее тропы здоровья, рядом со второй видовой площадкой. Здесь прорублены технологические коридоры, их ширина четыре метра, это строго регламентировано. Такие коридоры необходимы, чтобы убрать валежник с леса, который может вызвать пожар, - рассказал главный специалист «Городского лесничества» Алексей Смирнов.



Именно отсюда сосны пойдут на украшение главной елки столицы Бурятии.



Напомним, каркас новогодней елки был приобретен в прошлом году, это многолетняя металлическая конструкция высотой 25,5 метра.



Фото: ulan-ude-info.ru



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