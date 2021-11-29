В Закаменске с помпой открыли благоустроенную улицу

Зампред танцевал ёхор, ансамбль пел «Ах до чего ж моя Россия хороша!»





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил Закаменск, где завершилось благоустройство улицы Титова.

Открытие благоустроенной улицы прошло с размахом, при скоплении большого числа местных жителей и участием творческих коллективов. Так, на одном из видео, которые Евгений Луковников приложил к своему посту, ансамбль исполняет зажигательную песню со словами «Ах до чего ж моя Россия хороша!». На другом ролике видно, как жители города вместе с зампредом водят танцуют ёхор вокруг некоего сооружения, напоминающего покрытый снегом фонтан. Все действо сопровождается масштабным дымовым шоу.









«Преображается и центр города Закаменск. Здесь завершено благоустройство по улице Титова. Еще год назад это была пустая площадка, и так хотелось, чтобы она «ожила». И она «ожила»!!! Главным центром притяжения стали качели. Это здорово!», - написал чиновник на своей странице в Фейсбуке.Фото и видео: с личной страницы Евгения Луковникова