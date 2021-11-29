В Бурятии школьные и детсадовские ёлки состоятся без хороводов

Они пройдут с соблюдением антиковидных требований – 50% загрузки зала и в пределах одного класса или группы



В Бурятии школьные новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. Также ограничено привлечение посторонних лиц из event-агентств: аниматоров, артистов и ведущих, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Новогодние представления в театрально-зрелищных учреждениях, организациях культурно-досугового типа будут проводиться с 50% загрузкой зала с исключением проведения среди зрителей контактных игр, хороводов, конкурсов и т.п.



Порядок проведения новогодних мероприятий утвержден сегодня на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



Принятое решение продиктовано сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При сохраняющемся уровне общей заболеваемости по сравнению с прошлой неделей эпидемиологами отмечается рост на 28% в категории детей 7-14 лет, на 20% - 15-17 лет.



При оборудовании зимних аттракционов, ледовых горок организаторам необходимо обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 с определением специалистов, осуществляющих контроль соблюдения мер профилактики отдыхающими.



Фото: egov-buryatia.ru



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