В Бурятии 69-летний пенсионер сбил ребенка

Пострадавшая восьмилетняя девочка получила травмы







В Заиграевском районе Бурятии 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, следуя по ул. Полевая села Новоильинск совершил наезд на ребенка. В результате ДТП восьмилетняя школьница получила травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканской ГИБДД.



Еще одно ДТП в Заиграевском районе произошло в 10:50. 59-летний водитель автомобиля «Хендэ Грэйс», следуя со стороны поселка Сосновый Бор в направлении Эрхирика перед тоннелем под железнодорожными путями не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП 45-летняя пассажирка транспортного средства с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 27 аварий с механическими повреждениями автомашин, включая ДТП с пострадавшими.



Фото: ГИБДД



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