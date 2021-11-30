Мэрия Улан-Удэ: На борьбу со снегом брошены все силы

Коммунальщики убирали улицы всю ночь





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, на уборку снега в городе направлены все силы и средства Комбината по благоустройству. В настоящее время и в пиковые моменты работают 18 пескоразбрасывающих машин, которые уже высыпали на дороги свыше 1200 тонн песка.

«В уборке городских дорог ночью и до 8 утра принимали участие 4 грейдера и 4 трактора-щётки. Песок на трёх базах Комбината загружают три фронтальных погрузчика. С трех часов ночи Камазы со снегоотвалами расчистили магистральные улицы: проспект Автомобилистов, Богатырский мост, проспект Строителей, ул. Боевая, Терешковой, Удинский мост, ул. Балтахинова, Борсоева, дорога на Верхнюю Березовку, Селенгинский мост», - отчитались городские власти.Сейчас работа по уборке городских улиц продолжается. В первую очередь посыпаются перекрёстки, пешеходные переходы, остановочные карманы, подъёмы и спуски.Фото: мэрия Улан-Удэ