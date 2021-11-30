Жители Бурятии предпочитают Instagram другим социальным сетям

На платформе зарегистрировано 370 тысяч жителей республики



По данным рекламных платформ соцсетей, на сегодня в Бурятии количество пользователей VK составило 330 тысяч человек, аудитория соцсети «Одноклассники» – 313 тысяч, а самая популярная сеть на сегодня – Instagram. Здесь аккаунты есть у 370 тысяч жителей республики, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР).



При этом если учесть тех, кому еще нет 18, то в VK цифра "переваливает" за 400 тысяч. Здесь значительно больше детей и подростков, чем в Instagram (27 тысяч несовершеннолетних пользователей). Есть представители младшего поколения и в Одноклассниках – 78 тысяч.



«Данная статистика может показаться забавной или неверной, но не нужно забывать про абсолютно разные паттерны поведения пользователей в разных соцсетях. Некоторые сосредоточены целиком на контенте (ИГ, ТикТок), некоторые соцсети предоставляют большой функционал помимо контента – более удобный мессенджер, музыка, видео, игры (ВК, ОК). Это, в том числе, сказывается на объёме потребляемой рекламы – в ИГ и ТикТоке он гораздо больше, так как реклама в основном встроена в контент», – говорит таргетолог ЦУР Бурятии Александр Кутумов.



Аудиторию ТикТока нельзя разделить по возрастам, суммарно там представлено 185 тысяч жителей Бурятии. Меньше чем за год, эта соцсеть набрала в республике более 85 тысяч подписчиков.



Социологи Центра управления регионом по Бурятии провели опрос пользователей соцсетей, и узнали, какими из них они пользуются чаще всего.



64% опрошенных отметили, что регулярно пользуются Instagram, стабильно заходят в VK – 55%, 49% регулярно заходят в YouTube, еще 40% выбрали Одноклассники, 24% опрощенных отметили ТикТок, 19% – Facebооk. (Пользователи выбирали несколько вариантов)



«Как показали данные онлайн-социологии 12% опрошенных проводят в интернете больше 8 часов в день. 31% активен в сети от 4 до 8 часов, пользуются интернетом менее 4 часов более 50%. 5% заходят интернет только несколько раз в неделю», – отмечает социолог ЦУР Бурятии Лариса Чукреева.



Среди мессенджеров популярнее других у жителей Бурятии оказался Viber – им ежедневно пользуются 85%. WhatsApp занял второе место, его указали 53% опрошенных, Telegram чаще других используют 36%. Еще 23% регулярно пользуются Яндекс.Мессенджером, и 12% мессенджером Facebооk. (Пользователи выбирали несколько вариантов).



Фото: pixabay.com



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