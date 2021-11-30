В Бурятии 34-летнему сельчанину грозит два года колонии за клевету

В одном из закрытых сообществ сети он разместил ложное объявление об оказании интим-услуг 34-летней односельчанкой







В Бурятии в июне текущего года в Тарбагатайском районе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», сообщили в республиканском МВД.



В ходе расследования дела установлено, что неизвестный в одном из закрытых сообществ социальной сети «ВКонтакте» разместил объявление об оказании интим-услуг 34-летней жительницей поселка Николаевский Тарбагатайского района с указанием ее контактного номера телефона

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В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлен владелец социальной страницы, с которой размещено объявление, порочащее честь и достоинство потерпевшей. Им оказался ее знакомый односельчанин 34 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.



В ходе допроса молодой человек вину признал и пояснил, что причина клеветы - неприязненные отношения, которые продолжаются длительное время.



В ближайшее время уголовное дело с обвинительным актом будет направлено прокурору для его утверждения и последующего направления в суд.



Всего за 10 месяцев 2021 года дознавателями регионального МВД расследовано девять уголовных дел по фактам клеветы, совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.



Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.



Фото: pixabay.com





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