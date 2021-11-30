В Улан-Удэ хозяину магазина смешных цен больше не смешно

За нарушение антиковидных мер его оштрафовали на 50 тысяч рублей



Октябрьский райсуд Улан-Удэ привлек к административной ответственности владельца магазина «Смешные цены». Причина – нарушение антиковидных мер.



«В ходе проверки установлено, что в данном магазине не соблюдались профилактические мероприятия: отсутствовали сигнальные разметки, оборудование по обеззараживанию воздуха, нарушен дезинфекционный режим», - рассказали в Роспотребнадзоре Бурятии.



Суд признал бизнесмена виновным в административном нарушении и оштрафовал на 50 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»

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