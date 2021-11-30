В Бурятии COVID-19 снова показал маленькую тенденцию к спаду

Однако летальность растет, а гибнут преимущественно пожилые люди 65+



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 69 770. Это на 227 случаев больше, чем было в понедельник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (32 382). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 185 человек, за последние сутки – девять человек (восемь - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 188 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 030 человек.



В стационарах получают лечение 1 214 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 974. В отделениях реанимации находится 124 пациентов (из них старше 65 лет – 69), на ИВЛ –84 пациента (из них старше 65 –51), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 69.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 556 коек: занято – 1 214, свободны – 342 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,0%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 3 541 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 62 830 (+215) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1 660 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 708 919 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 442 331 человек. . Завершили первичную вакцинацию 387 050 человек. Повторную вакцинацию начали 51 437 человек.



Фото: pixabay.com



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