Монголия запретила въезд из стран, где обнаружен новый штамм «короны» - омикрон

А также - ввела обязательный десятидневный карантин для возвращающихся граждан



В связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», обнаруженным в Южной Африке, Монголия ввела запрет на въезд для иностранцев, прибывающих из стран, где обнаружен новый вариант, а также для тех, кто проезжал транзитом через эти страны, сообщает



Что касается граждан Монголии, которые посещали или находились транзитом в странах, где выявлен новый штамм, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приняла решение ввести обязательный 10-дневный карантин.



По состоянию на 27 ноября новый штамм “омикрона” был выявлен в Южной Африке, Зимбабве, Ботсване, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбике, Малави, Бельгии, Израиле и Гонконге. В связи с классификацией нового варианта коронавируса как «вызывающего озабоченность», председатель ГЧК, вице-премьер С.Амарсайхан объявил о решениях, которые были приняты на заседании Комиссии с участием медицинских экспертов.



Комиссия приняла решение поместить монгольских миротворцев, прибывающих из Южного Судана, на 10 дней обязательной изоляции, несмотря на то, что новый штамм «омикрона» еще не зарегистрирован в Южном Судане. Кроме того, в конкретных местах, таких как аэропорт, автомобильные пункты пропуска и приграничные зоны, пассажиры, а также персонал хозяйствующих субъектов и государственных учреждений должны сдать тест на коронавирус.



Фото: montsame.mn В связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», обнаруженным в Южной Африке, Монголия ввела запрет на въезд для иностранцев, прибывающих из стран, где обнаружен новый вариант, а также для тех, кто проезжал транзитом через эти страны, сообщает МОНЦАМЭ Что касается граждан Монголии, которые посещали или находились транзитом в странах, где выявлен новый штамм, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приняла решение ввести обязательный 10-дневный карантин.По состоянию на 27 ноября новый штамм “омикрона” был выявлен в Южной Африке, Зимбабве, Ботсване, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбике, Малави, Бельгии, Израиле и Гонконге. В связи с классификацией нового варианта коронавируса как «вызывающего озабоченность», председатель ГЧК, вице-премьер С.Амарсайхан объявил о решениях, которые были приняты на заседании Комиссии с участием медицинских экспертов.Комиссия приняла решение поместить монгольских миротворцев, прибывающих из Южного Судана, на 10 дней обязательной изоляции, несмотря на то, что новый штамм «омикрона» еще не зарегистрирован в Южном Судане. Кроме того, в конкретных местах, таких как аэропорт, автомобильные пункты пропуска и приграничные зоны, пассажиры, а также персонал хозяйствующих субъектов и государственных учреждений должны сдать тест на коронавирус.Фото: montsame.mn

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